

Il Comune comunica il calendario della raccolta di indumenti usati:

OTTOBRE – SABATO 11 e SABATO 25; NOVEMBRE – SABATO 08 e SABATO 22; DICEMBRE – SABATO 06 e SABATO 20 dalle ore 8,30 alle ore 11, 30, presso l’area compresa tra le vie Impastato, Viale della Divina Commedia e la Madre Teresa di Calcutta (area dove è installato il distributore d’acqua pubblico).

Si precisa che gli indumenti:

dovranno essere consegnati agli operatori della ditta RITESSILE SRL che gestirà il servizio sul posto; possono essere consegnati all’operatore tutti i capi di abbigliamento ed accessori, inclusi biancheria intima, scarpe borse, nonché tutto quello che rientra nel tessile come stoffe in genere, tende, lenzuola, tovaglie, coperte, tappeti inclusi; debbono essere confezionati per tutte le modalità in sacchetti adeguati e trasparenti.

Giovanni Blanda