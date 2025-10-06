Naro è pronta a vestire i panni di un set televisivo di alto profilo. Mercoledì 8 ottobre 2025 scatteranno le riprese della nuova serie TV Il Giudice e i suoi assassini, diretta dal regista Michele Placido, acclamato per opere come Romanzo criminale e Suburra. Un’opportunità unica per il territorio, che si appresta a ospitare una produzione che promette di portare riflettori e vivacità nelle sue storiche vie.

L’annuncio arriva direttamente dal Comune di Naro, con una nota ufficiale firmata dal vicesindaco Vincent Cancemi. Per facilitare le operazioni di ripresa, alcune delle principali arterie del centro storico saranno temporaneamente chiuse al traffico pedonale e veicolare. In particolare, Via Vittorio Emanuele, Piazza G. Garibaldi e Via Lucchesi rimarranno inaccessibili dalle ore 7:00 alle 18:00 (orari indicativi, soggetti a variazioni). Inoltre, Piazza F. Crispi sarà occupata dai mezzi di produzione e dalle attrezzature tecniche, trasformandola in un hub operativo per la crew.

“Si tratta di un evento che valorizza il nostro patrimonio storico e culturale – spiega il vicesindaco Cancemi nella comunicazione ufficiale –. Invitiamo i cittadini a collaborare per evitare ingorghi e disagi, scusandoci per le eventuali inconvenienze. La vostra pazienza renderà possibile un’opportunità di promozione per Naro che potremo tutti ricordare con orgoglio”.