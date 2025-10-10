Un modo per conoscere meglio i componenti della banda cittadina e cercare tra i giovani nuovi musicisti che possano sposare questo progetto.

Domenica prossima i cittadini di Canicattì potranno conoscere meglio e soprattutto da vicino la loro banda musica composta da ben 48 elementi. “Ti Presento la Banda” il titolo dell’iniziativa che prenderà il via alle 10.30 con la benedizione delle nuove divise e successivamente con una sfilata per le vie della città che vedrà soste davanti alla casa del Beato Rosario Angelo Livatino in viale Regina Margherita e alla villa comunale. Nel pomeriggio, invece, Open Day rivolto soprattutto ai giovani delle scuole di Canicattì. Saranno effettuate attività pratiche, primo incontro con gli strumenti musicali. Ad ogni partecipante saranno distribuiti dei gadget omaggio, music booth finale. La giornata si concluderà alle 20.30 quando nel cortile esterno del centro culturale San Domenico i musicisti della associazione “Francesco Malluzzo Città di Canicattì” daranno vita ad un concerto finale con l’esecuzione di diversi brani. La banda musicale di Canicattì è diretta dal maestro Lorenzo Curtopelle e la sua attività ha preso il via nel lontano 1988. In questi anni di attività sono state le presenze per feste religiose e sagre padronali in varie città della provincia di Agrigento e della Sicilia. Ma anche a Malta, dove nell’isola dei Cavalieri la banda Musicale di Canicattì si è esibita in memoria del musicista canicattinese Giuseppe Monterosso compositore e maestro delle bande di : Naxxar Malta e Canicattì. L’evento di domenica ha avuto il patrocinio dell’amministrazione comunale della città. La serata sarà condotta da Carmelo Vella e Federica Geremia.