I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermodistaccamento Cites di Trapani, supportati da militari del nucleo Cites di Palermo, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del bracconaggio nel territorio di Castelvetrano nei pressi del lago Trinità, hanno denunciato tre persone.

I militari dell’Arma, mentre effettuavano controlli nei confronti di numerosi cacciatori individuati in quella località, hanno sorpreso tre di questi nel corso di una battuta di caccia al cinghiale in un periodo vietato dal calendario venatorio. Contestualmente alla denuncia, ai tre uomini sono stati sequestrati fucili del tipo carabina, oltre a caricatori, ottiche, cavalletti e tutta l’attrezzatura utilizzata per la caccia illegale degli ungulati.