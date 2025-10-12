La Misericordia di Campobello di Licata ha partecipato con i suoi volontari all’ esercitazione di Protezione civile denominata “AXE 2025 organizzata da Federazione Misericordie della Sicilia tenutasi a Isola delle femmine. Tre giorni intensi con simulazioni di scenari ed eventi di Maxi emergenze che hanno coinvolto circa 500 volontari e un centinaio di mezzi provenienti da tutta la Sicilia per testare la macchina organizzativa e mettere a regime le modalità di intervento appunto in diversi maxiemergerze. La tre giorni con il patrocinio e la partecipazione del Dipartimento regionale di Protezione civile hanno visto i volontari Carmelo Gati’, Lavinia Corbo, Maria Giovanna Pitruzzella, Eleonora La Greca, Carmela D’ Auria, Filippo Gentile , Miriana Sgarito, Angelo Milazzo, Alessio Sciascia, Francesco Rizzo, Salvino Montaperto, Ernrica Galiano, Rosa Maria Cosentino impegnati nelle simulazionie grazie a questo evento hanno acquisito le specializzazioni nei vari ambiti d’intervento propedeutici alla creazione del gruppo di Protezione civile a cui sta lavorando la Misericordia di Campobello di Licata per dare vita nei prossimi mesi ad gruppo operativo della stessa Misericordia