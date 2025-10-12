La Misericordia di Campobello di Licata ha partecipato con i suoi volontari all’ esercitazione di Protezione civile denominata “AXE 2025 organizzata da Federazione Misericordie della Sicilia tenutasi a Isola delle femmine. Tre giorni intensi con simulazioni di scenari ed eventi di Maxi emergenze che hanno coinvolto circa 500 volontari e un centinaio di mezzi provenienti da tutta la Sicilia per testare la macchina organizzativa e mettere a regime le modalità di intervento appunto in diversi maxiemergerze. La tre giorni con il patrocinio e la partecipazione del Dipartimento regionale di Protezione civile hanno visto i volontari Carmelo Gati’, Lavinia Corbo, Maria Giovanna Pitruzzella, Eleonora La Greca, Carmela D’ Auria, Filippo Gentile , Miriana Sgarito, Angelo Milazzo, Alessio Sciascia, Francesco Rizzo, Salvino Montaperto, Ernrica Galiano, Rosa Maria Cosentino impegnati nelle simulazionie grazie a questo evento hanno acquisito le specializzazioni nei vari ambiti d’intervento propedeutici alla creazione del gruppo di Protezione civile a cui sta lavorando la Misericordia di Campobello di Licata per dare vita nei prossimi mesi ad gruppo operativo della stessa Misericordia
Home Cronaca Campobello Di Licata La Misericordia di Campobello di Licata ha partecipato all’esercitazione di Protezione civile...