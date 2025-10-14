CNA Sicilia esprime vivo apprezzamento per l’importante decisione assunta dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, guidato dall’Assessore Nuccia Albano, che introduce significative semplificazioni per la formazione nell’apprendistato professionalizzante.

Grazie a un indirizzo interpretativo formalizzato (Prot. n. 37394 del 30/09/2025), la formazione di base e trasversale a carico del datore di lavoro, laddove non finanziata pubblicamente, potrà essere erogata in modalità e-learning. Questo modello formativo remoto, prevalentemente asincrono, garantisce interattività a distanza tra apprendisti, docenti e tutor attraverso piattaforme digitali dedicate, assicurando flessibilità senza compromettere la qualità.

“La possibilità di utilizzare l’e-learning per la formazione obbligatoria degli apprendisti”, dichiara Giuseppe Orlando, Vicepresidente CNA Sicilia con delega alla formazione, “rappresenta un passo fondamentale di modernità e semplificazione. Finalmente rendiamo accessibile e sostenibile un adempimento che, soprattutto per micro e piccole imprese, risultava spesso oneroso e complesso a causa della rigidità delle modalità formative sincrone in presenza. Siamo convinti che questa apertura darà un forte impulso alla stipula di contratti di apprendistato in Sicilia”.

CNA Sicilia riconosce e ringrazia per la sensibilità dimostrata l’Assessore al Lavoro Nuccia Albano, il dott. Ettore Foti, Dirigente Generale del Dipartimento, e gli uffici competenti, in particolare il dott. Giacomo Scala e il dott. Pippo Maria Ricciardo, per il prezioso contributo tecnico e l’ascolto attivo delle esigenze del mondo produttivo.

La Confederazione, nel confermare la propria volontà di collaborare per la continua semplificazione e valorizzazione dell’apprendistato, ribadisce come questo strumento sia una leva strategica per favorire l’occupazione giovanile e la crescita professionale nel territorio siciliano, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità per le imprese.