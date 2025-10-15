

L’area Servizi sociali del Comune ha emanato il provvedimento a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza all’ “”Autonomia e comunicazione”” in favore di alunni disabili gravi nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di primo grado.

Nominati i componenti della commissione per esaminare le offerte pervenute:

Salvatore Grasso, presidente; Stefania Domenica Madonia e Maria Raimonda Cannadoro, componenti; Giovanna La Verde, segretaria verbalizzante.

Documento inviato al sindaco, segretario comunale, ufficio contratti, servizi interessati e finanziario.

Giovanni Blanda