Estorsione e truffa ai danni di una persona vulnerabile. Con questa accusa un 33enne di Brolo e’ stato arrestato in provincia di Messina dai carabinieri della Compagnia di Patti. Il gip Andrea La Spada, su richiesta della procura, ha disposto la detenzione domiciliare per fatti avvenuti dall’agosto 2024 a Ficarra.

L’indagato avrebbe raggirato la vittima con la falsa promessa di un posto di lavoro pubblico in cambio di denaro, per poi costringerla con minacce e aggressioni fisiche a sborsare ingenti somme. Acquisiti le dichiarazioni della vittima e i tabulati telefonici.