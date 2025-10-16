

Comunicato dell’Enel. L’ente sospenderà la distribuzione dell’energia elettrica, venerdì (17 ottobre), dalle ore 9,45 alle ore alle ore 17,35, a Campobello di Licata. Sono interessati alcune tratti delle seguente vie. Edison, Ravenna, Soldato Barbera, Balistreri, Incorvaia, Caizza, Gammacurta, Aleardi, Patti, Cascino, Gramsci, Arcadipane. Ancora: Alaimo, Soldato Aquilino, Churchil, 4 Novembre, Toti, Piazza Togliatti , Carso, Roosevelt, Massaua, Grado e Cirami.

L’ Enel raccomanda i cittadini interessati ad usare prudenza e, eventualmente a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Giovanni Blanda