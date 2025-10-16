Data l’ottima risposta delle prime due date, AgriConsulting e CFF (Centro di Formazione Ferroviaria) estendono ad una terza giornata il corso introduttivo con l’obiettivo di fornire una prima formazione per l’inserimento lavorativo nel comparto ferroviario.

Il Centro di Formazione Ferroviaria (CFF) – ente riconosciuto da ANSFISA – in collaborazione con l’Ente di formazione AgriConsulting, promuove un corso totalmente gratuito che si terrà sabato 18 ottobre 2025, dalle 8,30 alle 13,30, presso la sede di AgriConsulting, in via Diego D’Amico 87 a Bagheria (PA).

Anche in questa terza e inaspettata data il corso sarà tenuto da Giuseppe Chillemi, referente per CFF.

Proprio della crescente domanda di trasporto sostenibile e dell’evoluzione tecnologica del comparto, che rendono questo settore una delle principali leve di sviluppo per il futuro del lavoro, si parlerà nel corso della giornata organizzata da CFF e AgriConsulting.

L’espansione delle linee ferroviarie, in particolare quelle ad alta velocità, e l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti, stanno generando una significativa richiesta di personale qualificato, aprendo interessanti sbocchi professionali sia per ruoli tecnici che operativi ai quali perfettamente rispondono i corsi di formazione di CFF per Macchinista Ferroviario, Macchinista Manovratore, Capotreno, Preparatore Treno, Manutentore Veicoli Ferroviari.

L’iniziativa è propedeutica ai corsi professionalizzanti successivi erogati dal Centro di Formazione Ferroviaria S.r.l. nella medesima sede.