Confesercenti Sicilia accoglie con attenzione e fiducia il passaggio delle competenze sui collegamenti marittimi dallo Stato alla Regione Siciliana, un cambiamento che segna un momento decisivo per il futuro della mobilità e dello sviluppo economico dell’Isola.

“Si tratta di un’occasione importante dichiara Vittorio Messina presidente di Confesercenti Sicilia — per garantire finalmente servizi di trasporto marittimo all’altezza delle esigenze dei cittadini e delle imprese, in particolare di quelle che operano nelle isole minori, da anni costrette a convivere con disservizi, ritardi e costi elevati. La continuità territoriale non è un privilegio, ma un diritto.”

Confesercenti Sicilia sottolinea la necessità che la Regione avvii rapidamente una pianificazione attenta e condivisa, che punti su navi moderne, orari regolari, tariffe sostenibili e su una gestione trasparente dei servizi.

“La qualità dei collegamenti marittimi — prosegue Giuseppe Mineo responsabile per le Isole minori di Confesercenti Sicilia— è fondamentale per sostenere il turismo, il commercio e la vita quotidiana dei residenti. Ora servono scelte concrete e una visione di lungo periodo che metta al centro le persone e i territori.”

L’associazione evidenzia inoltre che è arrivato il momento di sbloccare la legge quadro sulle isole minori, ancora ferma al Senato, uno strumento indispensabile per garantire interventi organici e strutturali a tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese che vivono e lavorano nei contesti insulari.

Confesercenti Sicilia ribadisce infine la propria disponibilità a collaborare con la Regione e con gli operatori del settore per costruire un sistema di mobilità marittima efficiente, sostenibile e competitivo, in grado di rafforzare l’integrazione economica e sociale dell’intero arcipelago siciliano.