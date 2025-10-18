Un ragazzino di 13 anni si è smarrito con la bici nel bosco di Angimbè nel territorio di Calatafimi Segesta. Calata la sera non è riuscito più a trovare la via del ritorno anzi si è addentrato ancora di più nel bosco. Non riuscendo a tornare ha chiamato la centrale operativa del 112.

L’operatore è rimasto più di un’ora collegato al telefono. Il ragazzino era impaurito. Un cane aveva cercato più volte di aggredirlo. Si è protetto con la bici come suggerito dall’infermiere del 118.

Non sapeva come inviare la posizione e l’operatore passo passo glielo ha spiegato. Alla fine i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco e il soccorso alpino sono riusciti a ritrovarlo e consegnarlo alla madre che era stata avvertita di quanto stava succedendo. Il ragazzino sta bene.