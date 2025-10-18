Nuovo Rapporto sulla riscossione dei proventi relativi alla Carta di identità elettronica, da 1 a 15 settembre.
Questi tutti i recenti raccolti: accertamento di entrata: euro 12 mila; riscossioni precedenti: euro 5.645,38; riscossioni della disponibilità dell’ atto odierno: euro 1.968,39; residui da conservare: euro 4.386,23.
Il rapporto comunale con determina del settore Affari Generali del Comune di Campobello di Licata.
Il provvedimento comunale viene depositato nell’Ufficio Finanziario guidato da Antonio Fortunato Domenico Pitrola, del settore Affari Finanziari.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, rapporto Carta indentità elettronica