alcune squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Bagheria in via Serradifalco per un crollo di una palazzina. Dalle prime informazioni ottenute dal personale intervenuto, la palazzina era disabitata al momento del crollo. Per scongiurare il coinvolgimento di persone, sono intervenute le unità cinofile. Le ricerche hanno dato esito negativo.
Crolla palazzina a Bagheria, nessun ferito: era disabitata
