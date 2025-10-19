Comune di Campobello di Licata. Gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all’Albo, sono invitati a presentare apposita domanda entro il mese di Ottobre.

Nella domanda dovrà essere indicato:

Cognome e nome;

Data e luogo di nascita;

residenza con indirizzo della via e del numero civico;

professione, arte o mestiere;

titolo di studio.

I requisiti: essere elettore del comune; non aver superato il 75° anno di età;

essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di

secondo grado (diploma).

Sono esclusi:

i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso

gli uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

gli appartenenti a Forze Armate in servizio

Eventuali informazioni possono essere assunte presso l’Ufficio Elettorale Comunale.

Giovanni Blanda