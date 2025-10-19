Nasce in Sicilia un fondo regionale per fornire ausili e protesi specifiche ai disabili che abbiano come scopo favore la mobilità autonoma. Si tratta di protesi di ultima generazione che permettono di svolgere attività sportiva agonistica. Ma il fondo sarà utilizzabile anche per protesi e ausili destinati ad attività sportiva amatoriale o a semplice attività ludico ricreativa. Un contributo alla mobilità autonoma.

Prima volta in Sicilia

“E’ la prima volta che in Sicilia viene istituito un fondo regionale da un milione di euro per dare la possibilità alle persone disabili di potere acquistare ausili e protesi necessarie per fare non solo sport a livello agonistico ma anche attività sportive amatoriali e ricreative”.

Aiuti senza intermediazione

“Gli aiuti andranno direttamente ai singoli destinatari, che potranno presentare le domande, dopo la pubblicazione del bando dell’assessorato regionale allo Sport. Una novità in assoluto nella nostra regione, che mira al benessere psico-fisico e all’integrazione sociale dei disabili” dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, dopo l’approvazione in Aula dell’emendamento alla manovra quater, da lei fortemente voluto.

“Ho puntato su quest’iniziativa come priorità assoluta, perché ritengo che l’accesso alle protesi non debba essere un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti”, spiega Caronia, sottolineando come questo fondo rappresenti “un passo concreto verso una società più equa e inclusiva. Un’iniziativa pensata per abbattere le barriere economiche che ancora impediscono a molte persone disabili di potere fare sport. L’assessorato regionale al Turismo e allo Sport pubblicherà il bando, in base al quale si potrà presentare l’istanza del contributo”.

Contributi anche ai comitati paralimpici

In finanziaria quater è passata anche un’altra norma che concede contributi mediati, invece, dai comitati sportivi paralimpici “Con un emendamento passano da 100 a 300 mila euro i fondi da assegnare ai Comitati Paralimpici, al fine di garantire la pratica sportiva agli atleti con disabilità e per fornire loro le protesi. Ciò contribuisce ad una piena aggregazione sociale di chi vive con delle fragilità. Insomma, anche in un momento di caos, con una maggioranza a pezzi, l’opposizione si è fatta carico di provvedimenti significativi che danno risposte concrete” dice la deputato regionale Roberta Schillaci.