

Erogazione del Bonus Figlio 2025. Un contributo economico di 1.000 euro per ogni nuovo nato destinato alle famiglie meno abbienti. L’intervento si basa sulla legge regionale che mira a rimuovere gli ostacoli economici alla natalità per le famiglie siciliane, promuovendo così la tutela e la valorizzazione della famiglia.

Il bonus viene concesso sulla base di parametri reddituali predeterminati e sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale per l’anno 2025, come stabilito dalla legge di stabilità regionale e dalla legge di bilancio. Le domande dovranno essere presentate dai cittadini presso il Comune di residenza, utilizzando l’apposito modello.

L’amministrazione regionale, tramite un successivo decreto, procederà al riparto delle risorse tra i Comuni richiedenti, sulla base delle domande ricevute. I Comuni, a loro volta, provvederanno alla distribuzione del bonus ai beneficiari. Nel caso in cui dovessero emergere ulteriori disponibilità economiche, sarà possibile procedere allo scorrimento della graduatoria regionale dei richiedenti che non hanno inizialmente ottenuto il contributo

Giovanni Blanda