Celebrata nella chiesa di Lourdes a Campobello di Licata una Santa Messa in ricordo dei tre carabinieri Marco, Valerio e Davide, uccisi la scorsa settimana in provincia di Verona durante lo sgombero di un immobile e di Marianna Bello vittima del nubifragio di Favara ritrovata proprio ieri pomeriggio. Durante l’omelia il nuovo parroco Don Giuseppe Costanza ha ricordato l’eroismo involontario mostrato dai tre militari nello svolgimento del proprio dovere. Don Giuseppe ha voluto esprimere parole di rispetto nei confronti delle forze di polizia che ogni giorno sono a servizio delle comunità. Nell’omelia ha anche ricordato la sfortunata mamma di Favara che proprio ieri é stata ritrovata morta dopo diciannove giorni. Alla funzione erano presenti gli onorevoli Serafina Marchetta, deputata regionale, e il marito Decio Terrana originari di Grotte, paese natio di Don Giuseppe, il sindaco Vito Terrana con alcuni componenti della giunta comunale, i Marescialli Cristian Caruso e Manuel De Biasio della stazione dei Carabinieri, il Comandante Salvatore Cutaia e l’Ispettore Carmelo Mistretta del Comando della Polizia Municipale.