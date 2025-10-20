E’ morto in ospedale Francesco Luca, 24 anni, dopo che lo scorso 11 ottobre era finito con il suo scooter Piaggio Liberty contro tre auto parcheggiate a Palermo. Questo pomeriggio, dopo un’osservazione durata sei ore, i medici dell’ospedale Civico hanno dichiarato la morte cerebrale.


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE