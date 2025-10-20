E’ evaso dai domiciliari più volte e, nell’ultimo caso, ha tentato di giustificare il suo comportamento agli agenti della Polizia di Stato con la necessità di comprare un pacchetto di sigarette.

Per la ripetuta violazione delle prescrizioni derivanti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un pregiudicato catanese di 35 anni l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura, con il conseguente trasferimento in carcere.

L’ordine di carcerazione è stato eseguito, nei giorni scorsi, dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania che hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione e lo hanno condotto negli uffici di Polizia per tutti gli adempimenti del caso.

Il 35enne era stato sottoposto da due mesi agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Nonostante il dispositivo di controllo elettronico, l’uomo era evaso in più occasioni e, nell’ultima circostanza, a luglio, aveva raccontato ai poliziotti di avere il vizio del fumo e di avere la necessità di recarsi al tabacchino per rifornirsi di sigarette. A seguito della segnalazione, effettuata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni imposte con la misura cautelare, il giudice ha disposto l’aggravamento della misura, sostituendola con la custodia cautelare in carcere.

Pertanto, i poliziotti, dopo aver proceduto al foto segnalamento nei locali della Polizia Scientifica, hanno eseguito il provvedimento del giudice, accompagnando il pregiudicato in carcere.