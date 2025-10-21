Le famiglie siciliane potrebbero risparmiare da 300 a 500 euro l’anno sulle spese di riscaldamento semplicemente installando serramenti moderni e ad alta efficienza energetica. Finestre, porte-finestre, telai e vetri di nuova generazione – come quelli a doppio o triplo vetro, basso emissivo o con taglio termico – permettono infatti di ridurre in modo significativo la dispersione del calore. In condizioni ottimali, il risparmio può arrivare fino al 60 per cento sui costi legati alla trasmissione termica delle finestre, con vantaggi concreti per il bilancio familiare e per l’ambiente.

È questo il tema centrale del seminario organizzato da Confartigianato Palermo dal titolo “Tecniche di posa in opera qualificata del serramento”, in programma martedì 22 ottobre alle 15 all’Hotel Ibis Styles Palermo Cristal, in via Francesco Crispi 230. L’iniziativa si propone di approfondire l’importanza della corretta installazione dei serramenti, elemento determinante per garantire comfort, sicurezza ed efficienza energetica negli edifici.

Durante l’incontro verranno affrontati aspetti tecnici fondamentali come la scelta dei sigillanti e delle schiume, la corretta applicazione dei prodotti e le modalità di posa in opera conformi alle norme vigenti. Saranno inoltre illustrate le buone pratiche di installazione e, a completare il programma, è prevista una dimostrazione pratica che permetterà ai partecipanti di osservare da vicino le tecniche più efficaci.

Apriranno i lavori gli interventi di Caterina Azzarello, presidente dei Serramentisti di Confartigianato Palermo, Giuseppe Terruso, presidente di Confartigianato Palermo, e Giovanni Rafti, segretario provinciale Confartigianato Palermo. Prenderà poi la parola Sergio Troiani, responsabile Academy Soudal. La moderazione sarà curata da Fabio Pellerito, vicesegretario provinciale dell’associazione.

«Abbiamo voluto inaugurare la nuova stagione con un evento fondamentale per il nostro settore – spiega Caterina Azzarello – e il seminario rappresenta un’occasione preziosa per approfondire le tecniche di posa qualificata dei serramenti, un aspetto cruciale per chi vuole distinguersi per professionalità e qualità del lavoro. Partecipare significa aggiornarsi sulle migliori pratiche e sulle tecnologie più innovative, ma anche confrontarsi con altri operatori del settore e rafforzare la rete di competenze che caratterizza Confartigianato Palermo».