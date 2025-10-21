Un giovane di 25 anni, Girolamo Bisesi è morto la scorsa notte in via Libertà a Termini Imerese schiantandosi col proprio scooter contro un palo. Sono arrivati i soccorritori del 118. Il giovane è stato portato all’ospedale “Salvatore Cimino”, ma è morto.
Scooter contro palo, morto 25enne
