Un giovane di 25 anni, Girolamo Bisesi è morto la scorsa notte in via Libertà a Termini Imerese schiantandosi col proprio scooter contro un palo. Sono arrivati i soccorritori del 118. Il giovane è stato portato all’ospedale “Salvatore Cimino”, ma è morto.


