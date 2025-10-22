Trenta kg di marijuana per un valore di 300.000 euro e un giro d’affari da 1,5 milioni di euro: un deposito della droga e’ stato scoperto dalla polizia nel quartiere San Cristoforo a Catania, e un 45 enne e’ stato arrestato. La droga era custodita in buste sottovuoto da circa 1 kg cadauno. Notato un sospetto viavai di scooter nei pressi di un garage in via Viadotto, gli agenti della squadra volanti hanno deciso di effettuare una mirata azione di pattugliamento in quella zona e si sono avvicinati all’ingresso di un garage con la saracinesca aperta. Un’autovettura ne e’ uscita, e l’hanno fermata: dal veicolo proveniva un fortissimo odore di marijuana. Nel portabagagli sono state trovate cinque grosse buste con la marijuana, per un peso complessivo di oltre cinque chilogrammi e mezzo. A quel punto i poliziotti hanno esteso il controllo anche all’interno del garage. La perquisizione del box ha consentito di scoprire un vero e proprio deposito per lo stoccaggio e il confezionamento delle dosi di droga: c’erano 22 buste, contenenti quasi 24 chilogrammi della medesima sostanza, nonche’ materiale per il confezionamento. I poliziotti hanno trovato anche 150 buste in plastica vuote, con alcuni residui di erba e cocaina al loro interno, identiche a quelle rinvenute con la droga, elemento che fa presumere che il giro d’affari illegale potesse superare il milione e mezzo di euro. Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza e’ emerso che il 45enne, pur non essendo il proprietario del deposito, ne era l’effettivo utilizzatore.
Trovato deposito con 30 chili di marijuana: arrestato 45enne
