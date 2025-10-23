Cambia la viabilità a Campobello di Licata. Con ordinanza del Sindaco Vito Terrana, nei giorni di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, 1 e 2 novembre, istituito il senso unico di marcia in via Marconi, con direzione per Ravanusa. Disposto anche il divieto di sosta
nel lato sinistro della stessa via , nonché il divieto di accesso al parcheggio del cimitero consentito fatta eccezione per le persone invalide o di ridotte capacità di deambulazione. All’Utc l’incarico di collocale i relativi segnali stradale, alle forze dell’ordine, l’esecuzione del provvedimento comunale.
Giovanni Blanda
Commemorazione dei Defunti, Cambia la viabilità a Campobello di Licata
