Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso presentato dalla CISL FP di Messina, condannando il Comune di Itala per condotta antisindacale.

La sentenza riconosce la mancata attivazione, nei termini previsti, del tavolo di contrattazione decentrata per il personale dipendente, per il periodo compreso tra il 2011 e il 2022.

Secondo quanto stabilito dal Giudice, l’omissione del Comune configura una violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di relazioni sindacali e contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

La CISL FP di Messina ribadisce con forza la necessità che l’Amministrazione comunale di Itala provveda immediatamente all’avvio formale della contrattazione, procedendo alla costituzione dei relativi fondi a partire dal 2011, come previsto dalla legge.

“La contrattazione è un adempimento obbligatorio – dichiarano Giovanna Bicchieri, Segretaria Generale della CISL FP di Messina, e Maurizio Giliberto, Responsabile delle Funzioni Locali – e come tale deve essere garantita e rispettata. Questa sentenza rappresenta un importante riconoscimento del nostro impegno costante nella tutela dei diritti dei lavoratori pubblici. La CISL FP continuerà ad agire in tutte le sedi opportune contro le amministrazioni che non adempiono ai propri doveri.”

La Segretaria Generale Giovanna Bicchieri sottolinea infine che analoghe azioni legali saranno intraprese nei confronti di tutte le amministrazioni inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali e normativi.