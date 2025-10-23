Nuovi controlli allo Zen 1 e 2 di Palermo dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia da Gaetano Maranzano un giovane di 28 anni residente in via Costante Girardengo.

I controlli di polizia di Stato, carabinieri e dalla guardia di finanza vede l’impiego sul campo di, circa, circa 200 uomini dei reparti territoriali e dei reparti organici, di elicotteri, cinofili antisabotaggio e antidroga dei reparti speciali.

Si cercano armi e droga tra i casermoni. I controlli sono anche su auto, moto e scooter nelle aree sensibili, sui residenti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l’accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, autorizzazioni e regolarità delle attività commerciali.

I servizi sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti e che, in presa diretta, inviano immagini alla Sala Operativa della Questura.