

L’ente narese ha partecipato al 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐑 𝐅𝐄𝐒𝐑 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟕 – 𝐀𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟒.𝟐.𝟏, che finanzia interventi di miglioramento e adeguamento degli spazi scolastici.

Il Sindaco Milco Dalacchi: “”Il progetto presentato riguarda la 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 “𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨”, per renderla più sicura, accessibile e funzionale alle attività didattiche e sportive dei nostri ragazzi.

Non sappiamo se questo progetto verrà finanziato, ma una cosa è certa: 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐫𝐚’ 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢, per dare a Naro più servizi, più strutture e più opportunità.

𝐃𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐢 𝐬𝐚𝐫𝐚’ 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨, anche se qualcuno continua a mettere i bastoni tra le ruote e sembra non volere lo sviluppo della città.

𝐍𝐨𝐢, 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐜𝐞, 𝐜𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐞 𝐜𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨. 𝐒𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞””.

Giovanni Blanda