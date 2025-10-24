Due giornate dedicate a fitness, Pilates, formazione e benessere con la Federazione Italiana Fitness

Palermo si prepara ad accogliere il FIF Village, una grande manifestazione firmata Federazione Italiana Fitness (F.I.F.), che il 25 e 26 ottobre 2025 trasformerà la città in un punto di riferimento per tutti gli appassionati e i professionisti del mondo del fitness, del Pilates e della formazione.

Due giorni interamente dedicati al movimento, alla crescita professionale e alla condivisione, con un programma ricco di lezioni esclusive, workshop formativi, allenamenti innovativi e un convegno medico di approfondimento.

Un evento dinamico, formativo e ispirante, pensato per istruttori, personal trainer, appassionati di benessere e operatori del settore, che potranno vivere da vicino l’eccellenza della FIF Academy e confrontarsi con docenti, esperti e professionisti riconosciuti a livello nazionale.

Tra le discipline protagoniste:

PILATES • REFORMER • TONIFICAZIONE • FUNZIONALE • MOBILITY • ALLENAMENTO AEREO • CONVEGNO MEDICO

Il FIF Village Palermo si svolge con il patrocinio del Comune di Palermo, dell’Assessore allo Sport Alessandro Anello e del Consigliere Comunale Viviana Raja, a conferma dell’impegno della città nel promuovere la cultura dello sport, della salute e della formazione professionale.

“Il FIF Village è un’occasione per vivere il fitness come esperienza formativa e ispirante — spiega la Federazione Italiana Fitness —. Palermo rappresenta il luogo ideale per valorizzare il talento, la passione e la professionalità dei trainer e degli operatori del benessere del Sud Italia.”

L’ingresso è aperto a tutti i professionisti, istruttori e appassionati del settore.