Si svolge sabato 25 Ottobre, organizzata dal Circolo Sportivo Agirino la “4° Sagra dei Maccheroni con il sugo di Coniglio” .

L’ appuntamento è previsto presso il Centro dei Prodotti Tipici Locali dalle ore 20,00 con l’ apertura e il saluto delle autorità locali, in serata è prevista la degustazione dei maccheroni con il sugo di coniglio. La serata sarà allietata da musica della tradizionale siciliana e da “antichi sapori”. La Sagra è uno degli eventi tipici, di un piatto legato alla tradizione agirina che precede la Sagra della Cassatella che si terrà a Novembre.