Manca poco al rituale appuntamento autunnale con il cambio dell’ora. Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3 del mattino, tornerà l’ora solare: le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando le 2:00 anziché le 3:00. Per chi si trova ancora a letto, sarà possibile “guadagnare” un’ora di sonno in più.

## Il lato positivo: si dorme di più

La buona notizia per i nottambuli e per chi ama dormire è che questa notte sarà eccezionalmente lunga. Gli smartphone e i dispositivi elettronici connessi a internet effettueranno il cambio automaticamente, mentre orologi analogici e sveglie tradizionali dovranno essere regolati manualmente.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2026, quando si tornerà all’ora legale con il conseguente spostamento in avanti delle lancette.

## Le conseguenze pratiche

Con il ritorno all’ora solare, le giornate sembreranno progressivamente più corte: il tramonto arriverà prima, portando più luce al mattino ma meno ore di luminosità nel pomeriggio. Un cambiamento che molti avvertono a livello psicofisico, con possibili ripercussioni sull’umore e sui ritmi biologici.

Gli esperti consigliano di adattarsi gradualmente al nuovo orario, mantenendo regolari le abitudini di sonno e sfruttando le ore di luce naturale disponibili durante la giornata.

## Il dibattito che continua

Il cambio dell’ora resta un tema dibattuto. Nel 2019 il Parlamento Europeo aveva votato per l’abolizione dell’alternanza tra ora legale e solare a partire dal 2021, lasciando ai singoli Stati membri la scelta di quale orario adottare in modo permanente. Tuttavia, la mancanza di un accordo comune ha portato a un rinvio indefinito della decisione.

I sostenitori dell’ora legale permanente sottolineano i benefici in termini di risparmio energetico e di ore di luce serale, mentre i fautori dell’ora solare evidenziano la maggiore naturalezza rispetto ai ritmi circadiani.

Per ora, dunque, il cambio dell’ora resta una consuetudine biannuale. Domenica mattina, al risveglio, ricordate di controllare gli orologi non automatici: il tempo, almeno per questa volta, sarà dalla vostra parte.​​​​​​​​​​​​​​​​