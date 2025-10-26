Un bambino di dieci anni è caduto questa sera dal balcone della sua casa, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il bambino di 10 anni è stato trasferito d’urgenza a Palermo, all’ospedale dei Bambini. Dopo le prime cure ricevute nell’area di emergenza dell’ospedale Sant’Antonio Abate a Trapani, il bambino è stato stabilizzato e condotto in ambulanza all’aeroporto di Birgi, da dove è stato poi trasportato in elisoccorso nel capoluogo siciliano. Le sue condizioni restano gravi.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.