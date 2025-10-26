L’Unione degli Universitari di Palermo esprime profonda preoccupazione per le scelte del

Governo regionale in merito alla riprogrammazione dei fondi europei FSE+ e FESR

2021–2027, che destina oltre 25 milioni di euro alla cosiddetta “Priorità 7 – Prontezza”

,

finalizzata a percorsi formativi nell’ambito dell’industria della difesa e della sicurezza

informatica.

Tali risorse, che dovrebbero servire a ridurre le disuguaglianze territoriali e a garantire il

diritto allo studio, vengono invece sottratte a studenti, studentesse e cittadini siciliani per

essere impiegate in settori legati alla difesa e al riarmo.

“Riteniamo irrispettoso, nei confronti della comunità siciliana scesa in piazza il 3 ottobre,

vedere ancora una volta un bilancio che sostiene voci finalizzate alla distruzione e non alla

ripresa. Armi, guerra e morte vengono agevolate con i soldi di una terra che necessita di

cultura, pace e sanità,

”

dichiara Irene Ferrara, consigliera d’amministrazione dell’ERSU Palermo.

Il 3 ottobre, migliaia di giovani e lavoratori siciliani sono scesi in piazza per ribadire che

“l’Italia ripudia la guerra” come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, come

sancito dalla Costituzione. Oggi quella stessa voce torna a chiedere che la Regione Siciliana

rispetti un altro principio costituzionale: il diritto allo studio.

“Vogliamo che la Regione finanzi sanità, trasporti e istruzione,

” continua Ferrara.

“E in

merito a quest’ultima, la Costituzione afferma chiaramente che la Repubblica rende effettivo

questo diritto con borse di studio. Pretendiamo che vengano stanziati fondi sufficienti a

garantire la copertura totale per i 16.307 studenti idonei di quest’anno accademico.

”