L’Unione degli Universitari di Palermo esprime profonda preoccupazione per le scelte del
Governo regionale in merito alla riprogrammazione dei fondi europei FSE+ e FESR
2021–2027, che destina oltre 25 milioni di euro alla cosiddetta “Priorità 7 – Prontezza”
,
finalizzata a percorsi formativi nell’ambito dell’industria della difesa e della sicurezza
informatica.
Tali risorse, che dovrebbero servire a ridurre le disuguaglianze territoriali e a garantire il
diritto allo studio, vengono invece sottratte a studenti, studentesse e cittadini siciliani per
essere impiegate in settori legati alla difesa e al riarmo.
“Riteniamo irrispettoso, nei confronti della comunità siciliana scesa in piazza il 3 ottobre,
vedere ancora una volta un bilancio che sostiene voci finalizzate alla distruzione e non alla
ripresa. Armi, guerra e morte vengono agevolate con i soldi di una terra che necessita di
cultura, pace e sanità,
”
dichiara Irene Ferrara, consigliera d’amministrazione dell’ERSU Palermo.
Il 3 ottobre, migliaia di giovani e lavoratori siciliani sono scesi in piazza per ribadire che
“l’Italia ripudia la guerra” come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, come
sancito dalla Costituzione. Oggi quella stessa voce torna a chiedere che la Regione Siciliana
rispetti un altro principio costituzionale: il diritto allo studio.
“Vogliamo che la Regione finanzi sanità, trasporti e istruzione,
” continua Ferrara.
“E in
merito a quest’ultima, la Costituzione afferma chiaramente che la Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio. Pretendiamo che vengano stanziati fondi sufficienti a
garantire la copertura totale per i 16.307 studenti idonei di quest’anno accademico.
”
Il diritto allo studio non si arma: la Regione finanzi le borse di studio, non la guerra
