Provvedimento del settore comunale Lavori pubblici. Riconversione con demolizione e ricostruzione edilizia pubblica esistente per la realizzazione di un asilo nido in via Hemingway (zona sud ovest dell’abitato). L’aggiudicazione dei lavori a un’impresa di Caltanissetta per l’importo di 447.993,48 euro.
L’atto trasmesso al sindaco, segretario comunale, ufficio contrati , servizi interessati e settore finanziario.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, Ricostruzione Asilo nido