

Visita aziendale della scuola dell’infanzia di Naro presso le aziende agricole “”Vita”” e “”Geva””, insieme ai bambini, agli insegnanti e ai genitori.

“”Mi ha colpito in modo particolare la capacità dell’azienda agricola “”Geva”” di combinare tradizione e innovazione, mantenendo vive le nostre radici ma guardando con fiducia al futuro – racconta il Sindaco Milco Dalacchi -. Un ringraziamento speciale alla Dottoressa Vita per la disponibilità e l’accoglienza, e a tutte le aziende agricole del nostro territorio che ogni giorno valorizzano la nostra terra e trasmettono ai più piccoli l’amore per l’agricoltura””.

Giovanni Blanda