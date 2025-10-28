Una donna di 50 anni e’ morta questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Pace del Mela, nel Messinese. La donna era alla guida di un’auto che e’ finita in una scarpata lungo la via Pirandello. Dai primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo.

Secondo una prima ricostruzione la donna stava percorrendo la strada che da Pace del Mela conduce alla Strada Statale 113, probabilmente si stava recando al lavoro. Giunta nei pressi di via Pirandello, per cause che sono in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che e’ finita contro il guardrail e quindi in una scarpata sottostante la strada.

Sono scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo e i carabinieri, purtroppo per la donna non c’e’ stato nulla da fare.