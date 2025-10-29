Contattato telefonicamente da un finto maresciallo dei carabinieri, che gli ha parlato di presunte anomalie bancarie, è stato convinto ad effettuare un bonifico su un conto corrente per mettere al sicuro il denaro. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stato truffato.

Un operaio agrigentino, seguendo le indicazioni del sedicente appartenente alle forze dell’ordine, ha così “regalato” 7mila euro ad ignoti balordi. Il finto maresciallo lo aveva contattato dicendo che il direttore della sua banca stava eseguendo operazioni sospette e che dunque avrebbe dovuto agire immediatamente per preservare i suoi soldi.

Di fatto, invece, ha effettuato un bonifico ai truffatori che hanno intascato il denaro. L’operaio quarantenne ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Al via le indagini per risalire all’identità dei truffatori.