Decreto firmato dal Sindaco Vito Terrana. Integrazione del decreto sindacale del mese di agosto scorso sulla proposta di conferimento dell’incarico al legale Giovanni Puntarello, del foro di Palermo, al fine del recupero delle somme dovute dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento a titolo di compartecipazione per il ricovero di un soggetto con disabilità psichica nelle comunità alloggio. La somma impegnata è di 5 mila euro, in precedenza erano stati impegnati 18.500 euro.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, incarico del Comune a legale per recupero ...