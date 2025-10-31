I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha danneggiato un’azienda agricola a Campofiorito (Palermo). Nel rogo sono morti 11 vitelli e un cavallo. Danneggiati anche due mezzi agricoli. I pompieri sono ancora nella zona per completare le fasi dello spegnimento ed evitare che ci siano focolai che possano riattivarsi. I tecnici del comando provinciale stanno eseguendo i rilievi insieme ai carabinieri per accertare le cause dell’incendio.
Incendio in azienda agricola, morti 11 vitelli e un cavallo
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Precipita dal terzo piano mentre installa un condizionatore: 34enne in rianimazione
A Fiumedinisi, nel Messinese, un imprenditore di 34 anni, esperto del settore e titolare di una ditta di impiantistica, sta lottando tra la vita...
Canicattì, inaugurato il Giardino dei Giusti
E’ stato inaugurato a Canicattì, presso la Villa Comunale “Stefano Saetta” il Giardino dei Giusti. Due foglie grandi e attorno dei piccoli germogli che...
Canicattì, Aggiornamento dell’albo unico comunale degli scrutatori
Informiamo che tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio...
Campobello di Licata, incarico del Comune a legale per recupero somme
Decreto firmato dal Sindaco Vito Terrana. Integrazione del decreto sindacale del mese di agosto scorso sulla proposta di conferimento dell’incarico al legale...
Ravanusa, per le Festività Chiusa l’Isola ecologica’
L’’Isola ecologica”” resterà chiusa, a Ravanusa, durante le festività di Ognissanti: da venerdì 31 ottobre a domenica 1 novembre. Riaprirà lunedì...
Abusivismo, occupazione di immobili e furto di energia: 33 indagati a Licata
A conclusione di un servizio coordinato a largo raggio, i Carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto dei militari dei reparti dipendenti del...
In giro durante pandemia covid ma stava andando in farmacia, annullata multa di 550euro
Era stato fermato al volante della sua auto in un controllo avvenuto durante il periodo della pandemia da coronavirus e sanzionato con una...