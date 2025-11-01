

Presentazione, al Comune di Campobello di Licata, entro il 30 novembre, dell’istanze degli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Sono esclusi i segretari comunali, i dipendenti municipali, i medici, i dipendenti del ministero dell’Interno, Poste telegrafici e gli appartenenti alla Forze armate.

Lo rendono noto il Sindaco Vito Terrana e l’ufficio elettore del Comune.

Giovanni Blanda