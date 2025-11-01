

Il Comune Calendario raccolta di indumenti usati:

Novembre: 8 e 22; Dicembre: 6 e 20, dalle ore 8,30 alle ore 11, 30, presso l’area compresa tra le vie Impastato, Viale della Divina Commedia e la Madre Teresa di Calcutta (area dove è installato il distributore d’acqua pubblico).Il Comune precisa che gli indumenti: dovranno essere consegnati agli operatori della ditta Ritessile Srl che gestirà il servizio sul posto; possono essere consegnati all’operatore tutti i capi di abbigliamento ed accessori, inclusi biancheria intima, scarpe borse, nonché tutto quello che rientra nel tessile come stoffe in genere, tende, lenzuola, tovaglie, coperte, tappeti inclusi; debbono essere confezionati per tutte le modalità in sacchetti adeguati e trasparenti.

Giovanni Blanda