I carabinieri di Palermo hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 44 anni già noto alle forze di polizia, accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana, utilizzando il “metodo del finto carabiniere”.Il modus operandi del 44enne è stato individuatograzie a un attento monitoraggio di alcuni profili social.

L’uomo, fingendosi un appartenente all’Arma dei carabinieri, si è presentato a casa dell’anziana vittima, simulando lo svolgimento di indagini per presunte rapine commesse con l’utilizzo dell’auto intestata al fratello della donna che, nel frattempo, veniva contattato telefonicamente da alcuni complici e invitato a presentarsi in caserma.

La donna è stata convinta a esporre tutti i gioielli di cui era in possesso, per un valore di circa 10.000 euro che, sono stati prelevati dal 44enne con la scusa di doverli confrontare con quelli rubati. All’uscita dell’abitazione il truffatore ha trovato però i veri carabinieri che, lo hanno immediatamente bloccato e recuperato tutta la refurtiva successivamente restituita alla vittima.Il 44enne è stato condotto in carcere.