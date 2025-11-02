L’Inps ha pubblicato la graduatoria definitiva dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te – 2025”, destinata all’acquisto dei beni alimentari di prima necessità.

I nuclei familiari, selezionati dall’Inps, ai fini della tutela della privacy, sono

identificati nell’elenco pubblicato attraverso il numero di pratica, posizione

graduatoria, le iniziali, data di nascita e protocollo Dsu.

I nuovi intestatari della misura sono invitati a ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali la lettera con il codice identificativo che andrà consegnata presso Poste Italiane S.p.a. per il ritiro della carta elettronica.

Il Comune precisa che i giorni di ricevimento per il ritiro della suddetta lettera saranno il: martedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 18; venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Nel caso in cui il beneficiario risulti destinatario della misura anche nelle precedenti annualità, dovrà utilizzare la carta già in possesso sulla quale verrà accreditato l’importo spettante. In caso di smarrimento o perdita del Pin, lo stesso dovrà rivolgersi esclusivamente agli uffici postali.

Ciascun beneficiario dovrà effettuare il primo utilizzo della carta entro il 16

dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio, mentre le somme accreditate

dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio del 2026.

Giovanni Blanda