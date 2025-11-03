La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne originario delle Mauritius trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish.

Durante la serata di venerdì, un agente della Squadra Volanti, libero dal servizio, mentre stava raggiungendo alcuni amici dopo il turno di lavoro, è stato avvicinato a largo Rosolino Pilo, zona frequentata da tanti minori soprattutto nei fine settimana, da un giovane che non conosceva. Il ragazzo, che aveva con sé uno zaino, si è avvicinato all’agente chiedendogli se gli servisse qualcosa per poi allontanarsi. Insospettito dallo strano comportamento del giovane, il poliziotto l’ha seguito di nascosto fino a via Nicola Fabrizi dove l’ha sorpreso a scambiare qualcosa con un altro soggetto che si è subito allontanato. A quel punto, avendo il fondato sospetto che il ragazzo volesse cedergli della droga, il poliziotto ha chiesto alla sala operativa l’invio di una volante in ausilio e al contempo ha fermato il ragazzo. Quest’ultimo, colto di sorpresa, ha ammesso di avere con sé della droga. Infatti, all’interno del suo zaino sono state trovate 30 dosi di marijuana per circa 124 grammi e 11 dosi di hashish per un totale di 55 grammi. Il giovane aveva con sé anche 395 euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio posta in essere nel corso di quella serata.

Grazie al tempestivo arrivo della Volante, il giovane, incensurato, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia ed arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato il Pubblico Ministero dell’attività illecita, il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.