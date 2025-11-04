Castroreale si prepara a “riempirsi” ancora una volta di profumi, colori e persone in festa grazie all’evento “Aspettando San Martino – Per un cin cin insieme”, in programma l’8 e 9 novembre 2025, a partire dalle ore 19:00, nella suggestiva cornice di Piazza Duomo.

Due giorni di festa organizzati dal Circolo Alzavalvola presieduto da Enrico Munafò, che ancora una volta porta nel cuore del borgo eventi capaci di unire gastronomia, musica e socialità. La manifestazione conferma, infatti, una tradizione ormai consolidata: non è la prima iniziativa del Circolo Alzavalvola che trasforma la piazza principale del borgo in un vivace palcoscenico di convivialità e divertimento. Già in passato, le iniziative firmate da Enrico Munafò hanno animato il cuore di Castroreale con buon cibo e momenti di aggregazione, capaci di coinvolgere residenti, visitatori e turisti.

Tutto si svolge con il patrocinio del Comune di Castroreale e Unione dei Comuni Valle del Patrì a testimonianza del valore culturale e territoriale dell’iniziativa. Tra i partner dell’evento compaiono Don Chisciotte, AS Events Italia e BS Sound, impegnati nel supporto tecnico e organizzativo.

Per l’edizione 2025, l’atmosfera sarà arricchita dalla presenza delle tipiche “ape” del gusto, con panini alla porchetta, pizza, caldarroste e bevande, a celebrare l’autunno e il tradizionale spirito di San Martino, tra calici di vino, sapori tipici e allegria.

Il programma dei due giorni, con inizio alle ore 19:00, prevede inoltre esibizioni di diverse scuole di danza della provincia e momenti di intrattenimento con artisti che accompagneranno il pubblico per entrambe le serate: tra questi la fisarmonicista Valentina Aliberti, il dj Pippo Basile e The Nancy & Salvo Show, per un mix esplosivo di musica, ritmo e sorrisi.

L’iniziativa nasce con l’intento di creare un’occasione autentica per stare insieme, ritrovare il gusto della socialità e vivere la piazza come luogo d’incontro, cultura popolare e festa. Un evento semplice ma carico di significato, che conferma ancora una volta quanto Castroreale sia viva, grazie all’impegno delle realtà locali che non smettono di valorizzarla attraverso appuntamenti di qualità e spirito comunitario. Per ulteriori informazioni: 333 9806543