Giornata della donazione di sangue, a Campobello di Licata, nella sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, nelle vicinanze dalla Chiesa di San Giuseppe.
Sono state raccolte 6 sacche di sangue, acquisita una pre-donazione ( l’idoneità a donare sangue di potenziali donatori) ed eseguito un controllo sanitario.
Il 9 Novembre la successiva raccolta ordinaria di sangue.
Giovanni Blanda
