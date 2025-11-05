La Polizia ferroviaria di Catania e di Palermo, su delega della procura etnea, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di due stranieri di 31 e 29 anni, per una serie di furti nelle aree limitrofe alla locale stazione centrale e per una rapina all’interno della stazione ai danni di un viaggiatore.

Le indagini delegate alla Polfer e basate sull’acquisizione delle immagini registrate, hanno consentito di richedere la misura cautelare. Il provvedimento stato notificato agli indagati nel carcere Pagliarelli di Palermo e Piazza Lanza di Catania, dove erano detenuti per altra causa.