I carabinieri hanno denunciato 7 persone nella zona delle Petralie nell’ultimo fine settimana in occasione della manifestazione enogastronomica Sapori Madoniti d’autunno.

Un gangitano di 22 anni e un sopranese di 21 anni neopatentato, controllati alla guida delle rispettive autovetture dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia madonita, sono risultati positivi agli accertamenti etilometrici che, hanno segnalato rispettivamente, un valore sopra la soglia consentita dalla legge di 1.46 e 1,14 gr/l. Per tale motivo sono stati denunciati perché accusati di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Altri quattro automobilisti, un ventiseienne di Valledolmo, un ventenne e un ventinovenne di Gangi, nonché un giovane di 19 anni di Castellana, sono stati invece deferiti in stato di libertà perché accusati di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; gli accertamenti sanitari eseguiti presso il presidio ospedaliero di Petralia Sottana, hanno fatto emergere la positività per la presenza nei campioni biologici di cocaina e cannabinoidi.

Un settimo automobilista, di 41 anni di Gangi, fermato a un posto di controllo, è risultato sin da subito insofferente all’accertamento e i militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare che, ha permesso di rinvenire abilmente occultato all’interno del vano porta oggetti, un coltello a serramanico di genere vietato della lunghezza di 23 centimetri.

Complessivamente sono state identificate 471 persone, controllati 121 veicoli, ritirate 12 patenti di guida ed elevate sanzioni al codice della strada per un totale di 12.691 euro. Infine, sono state segnalate 5 persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti perché, trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish, marijuana e metadone.