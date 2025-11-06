Un agente della polizia municipale di Palermo è stato investito da un’automobilista mentre svolgeva il servizio di viabilità. L’incidente si è verificato davanti alla Casa del Fanciullo.

Per cause in corso di accertamento il poliziotto è stato colpito dalla vettura guidata da una donna ed è finito rovinosamente a terra. Ha una ferita alla testa.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Sono in corso i rilievi per ricostruire quanto successo.