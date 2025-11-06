

“”Grazie all’impegno dell’Amministrazione Dalacchi”” – sostiene il Sindaco Milco Dalacchi -, il Comune di Naro ha ottenuto importanti finanziamenti del Pnrr– Missione 1: Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, relativi alle seguenti misure:

Adozione dell’App. “”I0””

Permetterà ai cittadini di ricevere comunicazioni e accedere ai servizi comunali direttamente dal proprio smartphone; Piattaforma Notifiche Digitali: Consentirà di inviare notifiche e comunicazioni ufficiali in modo semplice, rapido e trasparente.

Questi interventi rappresentano un passo concreto verso una Pubblica Amministrazione più moderna, efficiente e vicina ai cittadini.

Con la digitalizzazione dei servizi, miglioriamo il rapporto tra Comune e cittadini, riduciamo tempi e burocrazia, e rendiamo Naro sempre più innovativa.

Un sentito ringraziamento a tutto lo staff tecnico e amministrativo per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato nel raggiungere questo importante risultato!””.

Giovanni Blanda