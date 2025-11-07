CNA Sicilia esprime viva soddisfazione e ringrazia l’Assessore regionale alle Attività Produttive, On. Edy Tamajo, e il relativo Dipartimento, guidato dal dott. Dario Cartabellotta, per aver accolto le sollecitazioni dell’Associazione e aver prorogato il termine per la presentazione delle domande per l’Avviso pubblico “Riqualificazione del Capitale Umano” – Azione 1.4.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027.

La scadenza per l’invio delle istanze, originariamente fissata per il 4 novembre, è stata infatti posticipata al 28 novembre 2025. La proroga rappresenta una decisione lungimirante e concretamente a sostegno delle imprese.

“Ringraziamo l’Assessorato e il Dipartimento per la tempestività e la sensibilità dimostrate nel recepire le nostre richieste”, dichiara Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia. “Questa proroga è un segnale importante di attenzione verso le esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che spesso incontrano difficoltà operative nell’accesso a questi fondamentali strumenti di sostegno”.

“Garantire tempi adeguati e snellire gli adempimenti burocratici, come fatto con l’introduzione dei moduli semplificati per l’attestazione bancaria”, aggiunge Piero Giglione, Segretario di CNA Sicilia, “significa favorire una partecipazione più ampia e qualificata, massimizzando l’impatto positivo degli investimenti sul nostro tessuto produttivo. Invitiamo pertanto tutte le imprese a cogliere al meglio questa opportunità.”

CNA Sicilia, che ha sollecitato questa misura a favore delle associate e di tutte le imprese del territorio, plaude all’azione dell’Amministrazione regionale, che dimostra di saper ascoltare le istanze del mondo produttivo e di intervenire con pragmatismo per rimuovere gli ostacoli.